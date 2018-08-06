Политолог: уникальна ли молдавская политическая система

Некоторые политологи и эксперты порой отмечают, что Молдова — это страна с уникальными политическими процессами и не менее уникальным политическим режимом. Так ли это — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Корнелиу Чуря.

"Если искать долго, то можно найти у нас уникальные политические черты. Но те тренды, которые есть у нас в политике, характерны для еще двух стран — Украины и Грузии. Недаром мы видим представителей этих стран вместе на различных саммитах. Схожего много — это и олигархические режимы, без моральных оценок этого явления, я просто констатирую факты. Мы, в отличие от Украины и Грузии, не хотим в НАТО — они более радикальны в этом отношении. Схожесть еще и в существовании территориальных конфликтов, у нас он, правда, менее кровавый", —отметил эксперт.

Не стоит думать, что у нашей страны и нашего народа есть некие черты, которые нельзя найти у соседей, заявил собеседник.

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"У нас часто говорят об уникальности молдаван и Молдовы в негативном смысле, нет — мы имеем свою политическую траекторию, примерно такую же как у соседей, просто мы пытаемся с наименьшими потерями выкарабкаться из той сложной ситуации, в которую не только мы попали", — резюмировал Чуря.