Додон: молдавским гастарбайтерам могут зачислить в стаж работу в России

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как решается вопрос начисления пенсий для молдавских трудовых мигрантов, долгое время проработавших в Российской Федерации.

По словам главы государства, разработан проект соглашения между правительством нашей республики и Российской Федерации, который предусматривает включение стажа работы в России, если она осуществлялась на легальной основе, при расчете пенсии в Молдове.

"После подписания этого соглашения создается механизм, чтобы наши граждане, которые легально работали в Российской Федерации, могли рассчитывать на то, что учтут их стаж и определенные выплаты при выходе на пенсию здесь, в Республике Молдова", — отметил Игорь Додон в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Он уточнил, что в настоящий момент все процедуры, зависящие от российских партнеров, завершены, поэтому "мяч находится на стороне молдавского правительства".