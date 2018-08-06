Тофилат: приватизация Air Moldova – плюсы и минусы

Не так давно правительство Молдовы выставило на продажу государственную авиакомпанию Air Moldova, оценив ее при этом в 48 миллионов леев. Мнения насчет того, нужно ли приватизировать авиакомпанию, разделились и в обществе, и в экспертной среде.

Свою точку зрения по этому вопросу высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экс-государственный секретарь министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Тофилат.

"Мое личное мнение — государство должно быть там, где оно должно быть. Там, где может справиться бизнес, государству делать нечего. Пассажирские перевозки — это именно тот вид деятельности, где бизнес прекрасно справляется. Я думаю, что приватизация должна была произойти еще в 90-е годы. Хотя бывают объекты, приватизация которых приносит вред обществу, но тут — не тот случай", — сказал эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari ЧП на борту самолета Air Moldova: экипаж принял решение вернуться в Кишинев

Эксперт утверждает, что в настоящее время государственные авиакомпании в мире — в меньшинстве.

"В большинстве случаев государственных авиакомпаний уже нет — кроме тех, которые получали серьезную поддержку от государства, например, российский "Аэрофлот". Украинская государственная авиакомпания перестала существовать в 90-е годы, в Румынии она еле дышит, как и в Польше. В балтийских странах они "испарились", в Болгарии авиационная госкомпания давно исчезла, в Чехии она есть, но с проблемами, в Венгрии таковая обанкротилась. Непросто всем авиакомпаниям — особенно маленьким", — объяснил собеседник.