Правозащитник: подозреваемым в убийстве отца сестрам позволят учиться в СИЗО

Вице-президент российского подразделения комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников рассказал об условиях содержания трех сестер Хачатурян, которые были арестованы по подозрению в убийстве собственного отца.

По словам Мельникова, девушки находятся в СИЗО — 6 города Москвы. Их расселили по разным камерам, причем, старшую и младшую посадили в одиночки.

"Возможностей общаться между собой у них нет, они всю жизнь были вместе, сильно переживают. Младшая из сестер Хачатурян находится в карантинной камере отделения для несовершеннолетних. Эта камера отличается повышенными условиями комфорта, там есть телевизор и холодильник. Средняя сестра содержится с сокамерницами в общем отделении без холодильника и телевизора", — рассказал Мельников для Sputnik Армения.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Нарушила молчание уроженка Молдовы, мать сестер Хачатурян, убивших отца

Правозащитник добавил, что, хотя общие условия им были обеспечены, однако до сих пор у задержанных нет необходимых им личных вещей.

"Девочки почти неделю находятся в условиях принудительного содержания. До этого они были в изоляторе временного содержания, куда не передали вещи. Сейчас им необходимо передать вещи, потому что практически им приходится их стирать", — добавил он.

Также девушкам была оказана медицинская помощь. Средняя и старшая девушки поступили в изолятор с колото-резанными ранениями, поэтому им необходима постоянная перевязка. Также обсуждался вопрос получения дальнейшего образования младшей и средней сестрами.

"На момент задержали они являлись ученицами 11 класса. Из-за того, что их отец не пускал в школу, в течение учебного года они были всего 7 раз в школе, их не допустили к ЕГЭ и, конечно, они хотели бы учиться и сдать экзамен. В СИЗО-6 им такая возможность предоставлена. С нового учебного года девочкам обещали помочь с обучением, и они смогут сдать ЕГЭ в стенах следственного изолятора", — сообщил собеседник.

Громкое убийство произошло на северо-востоке Москвы. Вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По версии следствия, сестры 17, 18 и 19 лет напали на родного отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна, когда он спал в кресле-качалке. На допросе девушки признали вину и пояснили, что "у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

По данным следствия, младшая сестра, ученица 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом. Две другие девушки наносили отцу удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После убийства младшая сестра сама позвонила в полицию. Останкинский суд Москвы 2 августа арестовал всех трех девушек.