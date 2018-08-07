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Раду Бушилэ
© Sputnik / Rodion Proca

Юрист: вот что надо делать в первую очередь, если вы затеяли ремонт

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Адвокат, специализирующийся в решении проблем муниципального хозяйства, Раду Бушилэ рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как предотвратить конфликт с соседями, если вы решили cделать ремонт.

Прежде чем начать ремонтные работы, которые, наверняка, будут связаны с повышенным шумом, необходимо предупредить об этом соседей. Соответствующие объявления должны быть вывешены перед входом в подъезд, возле лифтов, а также возле квартир соседей. Это позволит предотвратить их недовольство со всеми вытекающими отсюда последствиями.

"Это касается соседей, которые живут сверху и снизу от вас, а также со сторон, и даже тех соседей, которые живут на три этажа вниз или вверх. Если речь идет об очень шумных работах, которые предусматривают, к примеру, сверление, о них надо оповестить также администрацию жилого дома", — отметил специалист. 

Ремонт
© Sputnik / Игорь Маслов
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По его словам, предупредить "управдом" также необходимо, поскольку рабочие должны будут завозить материалы в квартиру и вывозить строительный мусор из нее, что связано с использованием лифтов. А это должно быть согласовано с администрацией дома.

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Если вы выполнили все рекомендации, то можете смело приступать к ремонту. По закону работы могут проводиться с 9 утра до 19 часов с перерывом на обед. Причем не важно, какой интенсивности шум исходит из вашей квартиры.

"Это не регламентировано законом. Я сталкивался с ситуацией, когда на последнем этаже очень шумно сверлили, и это было слышно на несколько этажей вниз, так как шум по шахте распространялся на весь дом. Но работы приостановить не удалось, потому что законодательство не предусматривает, какого уровня шум допускается", — добавил Бушилэ.

Однако права есть не только у владельцев недвижимости, решивших ее отремонтировать, но и у их соседей. По словам специалиста, бесполезно и незаконно требовать обеспечить доступ в чужую квартиру. Если у вас есть подозрения в том, что сосед производит несанкционированную перепланировку или вовсе сносит стены, в данном случае можно обратиться в ответственные органы. 

"Можно оповестить полицию, чтобы она проверила, не шумите ли вы вне отведенного для этого времени. И можно оповестить строительную инспекцию, чтобы проверить качество работ, которые производятся в данной квартире и то, авторизованы ли они", — добавил эксперт.

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Теги:
шум, ремонтные работы, недвижимость, Раду Бушилэ, Молдова, Кишинев, Общество


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