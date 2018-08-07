Князева: школьная форма в Молдове – "за" или "против"

После того, как несколько месяцев назад в министерстве образования, культуры и исследований Молдовы предложили ввести форму для учеников школ и лицеев, дискуссии вокруг этой темы не утихают. Нужна ли молдавским ученикам школьная форма? Свое мнение по этому поводу в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала заведующая кафедрой естественных наук и классных руководителей лицея им. А. Кантемира Тамара Князева.

"Когда мы учились, была шикарная школьная форма. Помню, что дети, особенно девочки, сами ее модернизировали. За рубежом тоже — почти у всех форма, либо классная, либо школьная — колледжа или лицея. Форма организует и обязывает, кроме того, в наше время не все социально обеспечены, у кого-то очень дорогие или излишне открытые вещи, а у кого-то старая одежда. Форма в такой ситуации особенно нужна", — сказала Князева.

© Fotolia / Sergii Kondrytskyi Психолог дал свою оценку: школьная форма в Молдове - плюсы и минусы

Впрочем, педагог утверждает, что простым введением школьной формы социальное неравенство, к сожалению, не исправить. Без государственной поддержки школьная форма может стать очередным ударом по бюджету малообеспеченных семей.

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"Еще один вопрос — за чей счет будет приобретаться форма? Несколько лет назад вопрос с формой поднимался, девочкам-старшеклассницам предложили нарисовать модели, но потом об этом все забыли — инициатива была не школьная, а вышестоящая. Если форма полностью или на 50% будет компенсироваться государством — это было бы здорово, а за счет родителей — я сомневаюсь, очень многие не смогут себе это позволить", — резюмировала собеседница.