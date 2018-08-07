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Александр Рар
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Рар: обязательный призыв в армию становится бессмысленным

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Немецкий политолог Александр Рар считает, что современные войны нуждаются в специалистах, а не в солдатах, поэтому воинская повинность становится традицией, которую в большей степени используют в пропагандистских целях.

Ряд политиков Германии предлагает вернуть в стране обязательный призыв в армию, который был отменен в 2011 году. Как пишет немецкая пресса, эту инициативу поддерживает большинство немцев.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, введение обязательной воинской повинности в Германии неоправданно.

"Во-первых, в германской армии есть кому служить. В профессиональной армии хорошие зарплаты, очень многие люди туда идут. Во-вторых, в современных войнах солдаты не нужны, нужны специалисты по кибервойнам. В армию будут набирать специалистов, так как в солдатах и бойцах современные войны не нуждаются", — считает политолог.

По словам собеседника радио Sputnik, предложение вернуть закон об обязательном прохождении службы в армии ФРГ надо воспринимать, как "пропагандистский шаг правого крыла Христианско-демократической партии, чтобы вернуться к вопросу патриотизма".

"Они считают, что молодой человек должен год после школы и до университета отслужить в национальной армии, чтобы проникнуться патриотическим духом, чтобы понять, что такое Родина, что надо защищать свою страну и так далее", — добавил Рар. 

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Политолог считает, что эту инициативу трудно будет реализовать, поскольку она натолкнется на сопротивление оппозиции.

"Я думаю, что дискуссии будут продолжаться. Есть очень много оппонентов введения воинской повинности. Вся оппозиция против. Они считают, что общая воинская повинность — это старая традиция, которая отмерла, и молодым людям ничего уже не дает. Что они лучше могли бы использовать время, чтобы быстрее получить профессию и интегрироваться в рабочий ритм", — заключил Рар.

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Теги:
обязательный призыв, армия, Германия, Александр Рар, Оборона


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