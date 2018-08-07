Политолог: Косово пугает Евросоюз "Великой Албанией"

Косово и Албания продолжаю сближение, не за горами образование так называемой "Великой Албании", а усилия Сербии остановить этот процесс бесполезны — такую точку зрения высказал эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.

"Парламент самопровозглашенного государства Косово в мае 2018 года объявил об открытии границы с Албанией. И люди уже перемещаются свободно между двумя территориями. Теперь же обе страны ведут дело и к свободному перемещению товаров, то есть к слиянию двух государств де-факто. Канцелярия по делам Косово и Метохии уже заявила протест по этому поводу. Было сказано, что никогда "Великой Албании" не бывать", — сказал политолог.

Более того, процесс слияния Косово и Албании является не зависящим и от Брюсселя, продолжил аналитик.

"Президент Косово по сути шантажирует Евросоюз. Известно заявление Тачи, что если Косово и Албания не будут приняты в ЕС, тогда албанцы будут жить в одной стране. Как могут объединиться эти страны? Проведением референдумов об объединении — и ЕС ничего не останется, как принять свершившийся факт", — резюмировал Пшеничников.