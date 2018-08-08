Боднаренко: гастарбайтеры из Молдовы рискуют получить пенсию в 112 леев

По словам депутата парламента Елены Боднаренко, трудовым мигрантам, долгое время проработавшим в странах, с которыми Молдова не подписала договора о взаимном признании трудовых отношений, по выходу на пенсию будет начислено минимальное ежемесячное пособие.

"Если у них был определенный стаж страховых отчислений, то они будут получать пенсию. Если у них нет 15 лет страховых отчислений, то они будут получать самое маленькое государственное пособие. На сегодняшний день это 112 леев", — сказала собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

© Sputnik / Rodion Proca Додон: молдавским гастарбайтерам могут зачислить в стаж работу в России

На данный момент у Молдовы есть договоры о взаимном признании трудовых отношений с семью государствами мира. Это означает, что при расчете пенсии трудового мигранта будет учтен как трудовой стаж и стаж страховых отчислений в Молдове, так и стаж работы и страховых отчислений в том государстве, в котором он работал на легальных условиях.

По Елены Боднаренко, проблема назревает для тех, кто работает в России, с которой не подписан договор о взаимном признании, и, соответственно, не существует механизма зачета российского страхового стажа.

"С Российской Федерацией, где работают по разным данным от 600 до 700 тысяч наших сограждан, у нас такого договора нет, к сожалению. Это значит, что практически все, работавшие в России и не получившие российского гражданства, и, следовательно, не имеющие права претендовать на получение российской пенсии, не будут получать пенсию за этот период и в Молдове", — резюмировала она.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон в интервью радиостудии Sputnik Молдова сообщил о том, что в настоящий момент разработан проект соглашения между правительством нашей республики и кабмином Российской Федерации, который предусматривает включение стажа работы в России при расчете пенсии в Молдове.

Он уточнил, что в настоящий момент все процедуры, зависящие от российских партнеров, завершены, поэтому "мяч находится на стороне молдавского правительства".