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Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
из личного архива Владимира Попова

Военный летчик: испанского пилота ждут большие неприятности

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Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ и кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал случайный запуск боевой ракеты над территорией Эстонии.

Источники в министерстве обороны Испании подтвердили РИА Новости, что истребитель испанских ВВС Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету при полете над юго-востоком Эстонии, инцидент не повлек за собой материального ущерба.

Минобороны Испании заявило, что в учебной миссии также участвовали французские истребители. По данным ведомства, на юго-востоке Эстонии "разрешен такой вид учений".

"Ракета воздух-воздух не приблизилась ни к какому воздушному судну", — говорится в заявлении. После инцидента самолеты вернулись обратно на авиабазу.

Отмечается, что минобороны начало расследование, чтобы выяснить причину произошедшего.

Ошибочный пуск боевой ракеты в эфире радио Sputnik прокомментировал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ и кандидат технических наук Владимир Попов.

"То, что натовские войска находятся на территории прибалтийских государств, — политическое решение этих государств. Но оно не дает той защиты, о которой они так усиленно говорят. И этот пример с ракетой — лучший ответ и лучшее подтверждение этому", — сказал собеседник.

Эксперт уверен, что виновного в происшествии ждет серьезное наказание.

"Ошибочный запуск ракет воздух-воздух или воздух-земля возможен, если нарушается летным составом или техническим составом технология и процессы подготовки ракет к подвешиванию, полету и пуску. Также есть понятие, когда выполняются тактические пуски ракет и в этом случае все делается как в боевых условиях за малым исключением — или ракеты нет на борту, присутствует аналог или тренажер, или ракета есть, но не на этой подвеске. Поэтому есть возможность ошибиться. У виновного будут большие неприятности", — объяснил летчик.

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Теги:
Испания, ракета, НАТО, Владимир Попов, Эстония, Испания


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