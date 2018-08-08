Коротченко о запуске боевой ракеты в Эстонии: лишь чудо спасло сотни людей

Глава эстонского штаба ВВС полковник Рийво Валге уточнил, что подобный инцидент впервые произошел в воздушном пространстве республики. Он добавил, что в других странах такие случаи также происходят нечасто. По словам военного, ракета содержит пять-десять килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет сто километров.

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Валге считает, что пока рано говорить о возможном наказании совершившего ошибку пилота, но военные ведомства Эстонии, Испании и штаб-квартира НАТО начали делопроизводство.

Член общественного совета минобороны Российской Федерации, главный редактор журнала "Национальная оборона" полковник Игорь Коротченко назвал произошедшее "крупнейшим международным ЧП", которое могло бы привести к трагическим последствиям.

"Если бы в этот момент в зоне поражения ракеты находился любой гражданский авиалайнер, он мог бы быть уничтожен. Вот о каком уровне инцидента мы должны говорить. Это полный непрофессионализм пилотов ВВС НАТО, осуществлявших воздушное патрулирование над странами Балтии. Это опаснейший международный инцидент, который должен быть расследован гласно и открыто", — отметил собеседник радио Sputnik.

По мнению специалиста, вызывает недоумение "пассивная позиция официального Таллина" в расследовании весьма опасного инцидента.

"Складывается впечатление, что они подыгрывают НАТО и пытаются замолчать. Этот инцидент мог привести к гибели сотен людей. На заседании Совета Россия-НАТО, учитывая, что мы не можем исключать возможности попадания ракеты в воздушное пространство России, НАТО должно представить все подробности инцидента российской стороне и дать гарантию о не повторении подобной ситуации в будущем. Учитывая то, как воздушное пространство ЕС и Балтии насыщено гражданскими пассажирскими самолетами, лишь чудо спасло от трагедии", — добавил Коротченко.