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Корнелиу Чуря
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Чуря: пункт о евроинтеграции в Конституции загоняет Молдову в ловушку

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Политолог прокомментировал желание молдавских властей включить в Основной закон страны положение о евроинтеграции как о стратегическом внешнеполитическом курсе.

В течение следующей парламентской сессии, которая будет сокращенной, необходимо изменить Конституцию путем включения в нее положения об евроинтеграции, как о политическом курсе Молдовы, заявил в начале августа 2018 года спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

Эта идея вызывает разную оценку в экспертной среде, некоторые политологи считают, что данный пункт в Основном законе в некотором роде "свяжет руки" Молдове и ее политикам. Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Да, мы связываем себе руки, потому что этот призыв к евроинтеграции не поддерживается другой стороной. Политически мы сами себя загоняем в какую-то ловушку. И мы не можем после этого с теми же европейцами вести переговоры на равных условиях. У нас исчезает то, что называют "возможностью шантажа", — сказал политолог.

Спикер парламента также заявил, что идет поиск голосов депутатов для решения этого вопроса и стоит ждать переговоров с либеральной и либерально-демократической партиями. Корнелиу Чуря считает, что вопрос все же не столь принципиальный и, возможно, дальнейшего развития событий не будет.

"Думаю если голоса для принятия этой инициативы не будут найдены, это не станет трагедией, я думаю их не найдут и не станут сильно искать", — резюмировал Чуря.

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Теги:
пункт об евроинтеграции, конституция, евроинтеграция, Корнелиу Чуря, Молдова, Брюссель, Политика


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