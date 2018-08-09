14:05 09 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.09
  • USD16.47
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Владимир Односталко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Односталко: Молдова может стать запасным аэродромом для беглых олигархов

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
11101

Депутат парламента Владимир Односталко в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал свое мнение о том, кто может воспользоваться возможностью приобрести на легальной основе молдавский паспорт.

Согласно принятому парламентом Регламенту о получении гражданства Молдовы путем инвестиций, состоятельные иностранцы могут получить молдавский паспорт по упрощенной процедуре, если сделают существенный вклад в Фонд национального развития страны.

Минимальный взнос по долгосрочному развитию составляет 100 тысяч евро, а минимальный размер инвестиций хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова, должен составлять 250 тысяч евро. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Додон: для жителей Молдовы может быть облегчено получение гражданства России

То есть любой иностранец, который готов инвестировать в экономику нашей страны минимум 350 тысяч евро, может с легкостью получить гражданство Республики Молдова.

По мнению депутата парламента от фракции ПСРМ Владимира Односталко, у решения есть как положительные, так и отрицательные стороны. Он считает, что многое зависит от тщательности исполнения закона в части отбора и проверки претендентов на получение молдавского гражданства "за деньги".

"Сейчас есть много олигархов и богатых людей из других стран, которые прячутся в других государствах. Взять, например, Камбоджу. Но мы знаем, что там острова покупаются олигархами. Из Российской Федерации туда уезжают те, кто попал под уголовные дела вследствие непорядочного отношения с финансами", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Молдавский паспорт — это не предмет для хвастовства и не возможность получить в старости достойную пенсию. Молдавское гражданство может быть использовано как "запасной аэродром" теми богатыми людьми, кто не в ладах с законом, считает парламентарий.

"Запасные аэродромы всегда нужны бизнес элите. По статистике, каждый второй представитель мировой бизнес элиты имеет второй паспорт. Заплатить 150 тысяч евро богатому человеку не сложно", — резюмировал молдавский депутат.

По теме

Петр Лучинский получил гражданство Румынии
Адвокат: фиктивный брак не поможет получить гражданство России
Раскрыт секрет, сколько жителей Молдовы получили гражданство Румынии за год
Рощина: в эти сроки жители Молдовы могут получить российское гражданство
Теги:
гражданство Молдовы, приобретение, инвестиции, паспорт, Владимир Односталко, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Персики,архивное фото
    Дары Беларуси

    На севере Беларуси начали выращивать персики, на подходе – урожай мандаринов, инжира и бананов.

  • Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
    Безальтернативный мир

    Премьер-министр Грузии по случаю десятой годовщины августовской войны 2008 года заявил, что миру на территории страны нет альтернативы.

  • Летно-тактические учения вертолетного полка в Приморском крае
    "Аллигаторы" в Абхазии

    Вертолетная эскадрилья армейской авиации прибыла с Кубани в Абхазию для учений с подразделениями Российской военной базы и морской пехоты Черноморского флота.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Засуха на окраине городе Уолджетт, Австралия
Земля горит: ужасающие последствия "взбесившегося Солнца" попали на фото
Дети и аквариум
Невероятная реакция детей на то, что они видят в аквариуме
Лимон и вода: залог здоровья
Залог здоровья: лимон и вода

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться