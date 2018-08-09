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Александр Шпунт
© Photo: Facebook / Alexander Shpunt

Эксперт: немецкая контрразведка обоснованно опасается детей-экстремистов

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Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт считает обоснованным опасения немецких спецслужб относительно социализации детей из исламистских семей.

На то, что дети, выросшие в семьях с исламистским влиянием, представляют "отнюдь не незначительный опасный потенциал", указано в аналитическом отчёте Федерального ведомства Германии по охране конституции — спецслужбы внутреннего назначения, которая занимается контрразведывательной деятельностью. 

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Авторы документа указывают на свидетельства "более скорой, более ранней и более вероятной радикализации подростков" из таких семей. По данным немецкой контрразведки, в прошлом году в ФРГ проживало около 300 таких детей. При этом в отчете говорится, что опасность исходит не только от семей, члены которых выезжали в места боевых действий в Ираке и Сирии, но и от тех, кто постоянно находится в Германии.

По мнению директора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, спецслужбы ФРГ пожинают плоды миграционной политики властей страны, которая привела к исламизации Германии.

"Начиная с 2015 года, когда госпожа Меркель открыла ворота для огромного и неконтролируемого потока якобы беженцев, а на самом деле мигрантов из Сирии и из районов расположения Халифата, исламизация Европы стала случившимся и зафиксированным фактом. Просто разведка, в частности полиция, — это два органа, которые "разгребают" следствия этого политического шага", — отметил эксперт.

В этой связи он считает понятным и логичным беспокойство немецких спецслужб по поводу сотен детей, которые с рождения воспитываются с экстремистским мировоззрением.

"Если человек воспитывается в среде ненависти к своей стране проживания, в частности Германии, если он рассматривает (а это традиционно бывает в исламистских семьях) модель самоубийства и террористического акта как приемлемую перспективу своей жизни, то было бы странно предполагать, что эти дети не представляют угрозу для Германии", — заявил Александр Шпунт в эфире радио Sputnik.

По его словам, не последнюю роль в этом сыграли финансируемые сомнительными источниками неправительственные организации ФРГ, которые способствуют проникновению и укреплению в Германии людей, которые придерживаются происламистских позиций.

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Теги:
миграционная политика, экстремизм, терроризм, дети, Германия, Александр Шпунт, Политика


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