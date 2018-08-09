Политолог: США проверяют Европу санкциями против Ирана

Ввод США санкций против Ирана — это, помимо прочего, еще и некий тест ЕС, такое мнение высказал эксперт РИСИ Владимир Фитин.

"Это тест Евросоюза на готовность оставаться вассалом США и воспринимать их, как властелина мира. Ответные меры ЕС — пока только заявления, и неизвестно, насколько они будут соответствовать реальной политике, почувствуют ли европейские компании настоящую защиту и смогут ли противостоять давлению Вашингтона", — заявил эксперт.

Стоит отметить, что в ответ на санкции США как против Ирана, так и против компаний, сотрудничающих с этой страной, Брюссель объявил о вступлении в силу "блокирующего устава", который разрешает компаниям европейских стран не учитывать постановления американских судов и гарантирует выплаты компенсаций в случае финансовых потерь от санкций США. Правда, эксперт считает, что крупные компании не станут портить отношения с США.

"Вскоре Иран ждет вторая, еще более серьезная волна санкций. С 4 ноября они должны быть введены против энергетического и нефтегазового секторов страны. Также санкции затронут судостроение и финансовые транзакции с ЦБ Ирана. Они должны заблокировать торгово-экономическую деятельность государства и, по мнению США, привести к полному прекращению экспорта иранской нефти. И только будущее покажет, насколько Вашингтону удастся добиться поставленных целей. Ведь Россия, Китай, Индия, страны АСЕАН намерены продолжать сотрудничество с Ираном. Сможет ли и Евросоюз сохранить свою самостоятельность в этом вопросе, узнаем в ближайшем будущем", — пообещал Фитин.