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Oleg Tofilat
© Sputnik / Osmatesco

Эксперт: почему в Молдову так и не пришли Ryanair и другие лоукостеры

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Бывший государственный секретарь министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Тофилат рассказал о том, почему в Молдове не растет число бюджетных авиакомпаний.

В 2017 году спикер молдавского парламента Андриан Канду пригласил бюджетные ирландские авиакомпании осуществлять перелеты в Молдову. Конечно же, интерес вызывает прежде всего крупнейший европейский лоукостер Ryanair. Эта авиакомпания известна как самая недорогая — билеты порой стоят меньше 10 евро. У граждан Молдовы появилась надежда осуществлять столь бюджетные перелеты, тем более в том же году, в Бухаресте, в ходе пресс-конференции, глава отдела маркетинга Ryanair отметил, что лоукостер расширяет свое присутствие в Румынии и "рассматривает Молдову как вариант".

Однако прошло уже больше года, а самолеты Ryanair так и не появились в молдавском небе. Более того — за это время Молдову покинул испанский лоукостер Volotea, и в настоящий момент у нас осталась только одна бюджетная авиакомпания — Wizz Air, стоимость билетов которой в Молдове, к сожалению, довольно высока.

Что делать, и кто виноват — почему мы не интересны лоукостерам — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил бывший государственный секретарь министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Тофилат.

"Я не думаю, что Ryanair заинтересован в аэропортах, где расходы на пассажира составляют 40 евро, как у нас. И даже при 20 евро это тоже совершенно неинтересно. Практика Ryanair — мы готовы лететь "за ноль". Мы вам привозим пассажиров — а вы с нас ничего не берете, вы уже должны сами обдумывать, как с этого пассажира получить доход — места на стоянке, рестораны и так далее. К сожалению, эта логика малодоступна для наших чиновников, даже "продвинутых", потому что она современна", — сказал эксперт.

Что самое неприятное, отметил Тофилат, решить эту проблему пока не представляется возможным.

"Даже если допустить, что волевым решением аэропорт или даже правительство решат разрешить Ryanair за пять евро вместо 40, придумаем различные скидки или другие схемы, то тогда законно возмутятся остальные операторы, которые сейчас обитают в кишиневском аэропорту", — объяснил собеседник.

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Теги:
лоукостеры, лоукостер, лоукост, Аэропорт, Олег Тофилат, Молдова, Кишинев


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