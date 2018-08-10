Односталко: на Молдове зарабатывают все кто угодно, кроме самих молдаван

Западные структуры синхронно осудили налоговую реформу в Молдове из-за боязни недосчитаться ожидаемой от республики прибыли, а также из-за опасений за своих политических ставленников, считает депутат от ПСРМ Владимир Односталко.

По мнению депутата парламента от фракции ПСРМ Владимира Односталко, в предвыборный год партии власти активизировались с принятием законов, имеющих социальное значение, которые выглядят очень заманчиво для избирателей. На это не могли не обратить внимание западные партнеры, активно поддерживающие правые оппозиционные партии.

"Любимая жена" Запада, эта женщина в этих условиях будет чувствовать себя сложно, потому что эта мера привлекательна для того, чтобы остались во власти нынешние партии", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

С другой стороны, по мнению депутата, негативная реакция на налоговую "революцию" в Молдове со стороны МВФ и Всемирного банка понятна. Доноры озабочены тем, что это может ударить по возвратуц кредитов, выданных под проценты.

"А это самое главное для американцев, они зарабатывают деньги на Молдове. Европейцы зарабатывают деньги на Молдове. Все зарабатывают деньги на Молдове кроме молдаван. Мы же все понимаем, что все кредиты, все те финансовые дотации Международного валютного фонда и Всемирного банка выдаются под определённые жесткие условия. Как правило — это экономия. Откуда мы экономим — это социальная сфера. Мы урезаем, не додаем и за счет этого возвращаются кредиты и те суммы, которые наше правительство набрало за эти 8-9 лет. В случае налоговой реформы казна имеем дело с большим расходом. Соответственно, всемирные организации, доноры, банки, которые дают в долг, спрашивают, а откуда мы возьмем деньги для его возврата, если сейчас послабляем всю социальную сферу. Это бизнесмены, которые защищают свои инвестиции, это огромные финансовые институты, которые зарабатывают на нас десятки миллионов евро за счет процентов. При этом заставляют нас жестко экономить и менять законодательство", — подчеркнул депутат.

Против налоговой реформы в Молдове открыто выступил коллективный Запад. Резко негативные оценки прозвучали от делегации ЕС в Молдове, Совета Европы, посольства США. Также реформу осудили МВФ и Всемирный банка, несмотря на то, что всего несколько недель назад валютный фонд улучшил собственный прогноз экономического роста Молдовы — с трех до 3,8 процента. Об этом говорится в отчете МВФ по итогам третьей оценки выполнения программы сотрудничества с Молдовой.

Ранее парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым в Молдове вместо ставки в 7% и 18% вводится единый подоходный налог для физических лиц в размере 12%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. К слову, эта сумма в 24 тысячи леев является уровнем годового прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года. Таким образом, граждане, у которых зарплата не дотягивает до размера годового прожиточного минимума, вообще не будут выплачивать подоходный налог.

Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%. Изменения вступят в силу с октября 2018 года.