Эксперт: "индекс небоскреба" и "длины юбок" предскажут кризис только наивным

Согласно "индексу небоскреба" (Skyscraper Index), мировой кризис может произойти к 2020 году, поскольку именно на этот период запланировано завершение строительства высочайшего в мире здания, башни Джидда (Jeddah Tower) в Саудовской Аравии.
Этот индекс впервые был представлен Эндрю Лоуренсом — работником гонконгского подразделения международного инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Benson. В 1999 году он проанализировал историю финансовых кризисов за 100 лет и сопоставил их с возведением на тот момент самых высотных зданий в мире. Лоуренс пришел к выводу, что завершение строительства предшествует годам масштабных экономических потрясений.
По словам независимого экономического эксперта и автора проекта All economics Антона Шабанова, теория "индекса небоскреба" основывается на том, что возведение грандиозных, а значит, очень дорогих сооружений происходит на пике конъюнктурного цикла или непосредственно перед достижением высшей точки экономического цикла, после которой следует падение.
"То же самое — индексы "длины юбок", "длины галстуков" и "цвета галстуков" и тому подобное — ни один из них на 100 процентов не может предсказать какие-то кризисные явления. Потому что они как иногда подтверждаются, так иногда полностью опровергают себя", — отметил Антон Шабанов в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, есть экономические показатели, при помощи которых можно предсказать будущее движение рынка. Но даже они не покажут со стопроцентной точностью, когда наступит очередной финансовый кризис и что этому послужит причиной.