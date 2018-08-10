Эксперт: "индекс небоскреба" и "длины юбок" предскажут кризис только наивным

Экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал прогноз, основанный на так называемом "индексе небоскребов", который предсказывает масштабный кризис уже через несколько лет.

Согласно "индексу небоскреба" (Skyscraper Index), мировой кризис может произойти к 2020 году, поскольку именно на этот период запланировано завершение строительства высочайшего в мире здания, башни Джидда (Jeddah Tower) в Саудовской Аравии.

Этот индекс впервые был представлен Эндрю Лоуренсом — работником гонконгского подразделения международного инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Benson. В 1999 году он проанализировал историю финансовых кризисов за 100 лет и сопоставил их с возведением на тот момент самых высотных зданий в мире. Лоуренс пришел к выводу, что завершение строительства предшествует годам масштабных экономических потрясений.

По словам независимого экономического эксперта и автора проекта All economics Антона Шабанова, теория "индекса небоскреба" основывается на том, что возведение грандиозных, а значит, очень дорогих сооружений происходит на пике конъюнктурного цикла или непосредственно перед достижением высшей точки экономического цикла, после которой следует падение.

"То же самое — индексы "длины юбок", "длины галстуков" и "цвета галстуков" и тому подобное — ни один из них на 100 процентов не может предсказать какие-то кризисные явления. Потому что они как иногда подтверждаются, так иногда полностью опровергают себя", — отметил Антон Шабанов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, есть экономические показатели, при помощи которых можно предсказать будущее движение рынка. Но даже они не покажут со стопроцентной точностью, когда наступит очередной финансовый кризис и что этому послужит причиной.