Политолог: США объявили России "правовую войну"

Заявлением о грядущем новом пакете антироссийских санкций, связанных с тем, что Россия якобы использовала химоружие, Вашингтон фактически объявляет Москве так называемую "правовую войну", такого мнения придерживается эксперт РИСИ Анна Глазова.

"У нас этот термин пока особо не известен, а в английском языке он широко распространен. Это один из способов асимметричной войны. Его суть заключается в том, чтобы использовать национальные и международные законы в своих интересах. Что может быть значительно более опасно, ведь достигается это именно путем подлога, сфабрикованных данных", — сказала Глазова.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Трампизм для Восточной Европы

Политолог также утверждает, что Вашингтон ведет крайне непоследовательную политику по отношению к Москве, ведь новые санкции собираются вводить после того, как экспертная среда заговорила о потеплении в отношениях двух стран.

"После недавней встречи президентов США и России в Хельсинки многие ожидали, что маятник американо-российских отношений качнется в другую сторону. Пока этого не случилось. Внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах, а если говорить конкретнее, борьба за то, кто займет кресло на предстоящих выборах в Конгресс, сейчас превалирует над национальными интересами и приоритетами всего мирового сообщества. Как следствие, мы наблюдаем непоследовательность в американской внешней политике как в отношении других стран, так и в отношении России", — резюмировала эксперт.