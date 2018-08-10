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Заместитель директора - руководитель Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ Анна Глазова
© Photo : Кurdinfo.ru

Политолог: США объявили России "правовую войну"

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Эксперт Российского института стратегических исследований Анна Глазова прокомментировала заявления США о новом пакете антироссийских санкций.

Заявлением о грядущем новом пакете антироссийских санкций, связанных с тем, что Россия якобы использовала химоружие, Вашингтон фактически объявляет Москве так называемую "правовую войну", такого мнения придерживается эксперт РИСИ Анна Глазова.

"У нас этот термин пока особо не известен, а в английском языке он широко распространен. Это один из способов асимметричной войны. Его суть заключается в том, чтобы использовать национальные и международные законы в своих интересах. Что может быть значительно более опасно, ведь достигается это именно путем подлога, сфабрикованных данных", — сказала Глазова.

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Политолог также утверждает, что Вашингтон ведет крайне непоследовательную политику по отношению к Москве, ведь новые санкции собираются вводить после того, как экспертная среда заговорила о потеплении в отношениях двух стран.

"После недавней встречи президентов США и России в Хельсинки многие ожидали, что маятник американо-российских отношений качнется в другую сторону. Пока этого не случилось. Внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах, а если говорить конкретнее, борьба за то, кто займет кресло на предстоящих выборах в Конгресс, сейчас превалирует над национальными интересами и приоритетами всего мирового сообщества. Как следствие, мы наблюдаем непоследовательность в американской внешней политике как в отношении других стран, так и в отношении России", — резюмировала эксперт.

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Теги:
скрипали, химоружие, отравление, США, санкции, Россия, США, Россия


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