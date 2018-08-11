Кулева: для молдавских туристов открыто новое направление

Куда отправиться в отпуск, если надоели привычные маршруты рассказала эксперт в области туризма Прасковья Кулева.

Турция, Греция, Болгария, Украина — сотни молдавских туристов ежегодно едут отдыхать в эти страны. Выбрав один, полюбившийся курорт, консерваторы едут туда из года в год, не желая рисковать и пробовать что-то новое.

А у тех, кто негодует на такую ограниченность доступных направлений, появилась возможность испробовать новый туристический маршрут — Албанию, которая стала доступной для молдавских путешественников.

Чем может привлечь туристов из Молдовы данная страна в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области туризма Прасковья Кулева.

"В этом году на рынок в Молдове выходит море в Албании, доступное и в сентябре, и в октябре. В этом году наши туроператоры предлагают этот маршрут параллельно с Черногорией, так как это направление новое, поэтому часть туристов в автобусе будет ехать в Черногорию, а часть в Албанию, где их встречают наши туроператоры и отвозят в отели", — отметила Кулева.

© Sputnik / Денис Абрамов Куда поехать летом, если не на море: рейтинг альтернативных направлений

Собеседница также рассказала, во сколько молдавским туристам обойдется такое удовольствие.

"Так как это новое направление, туры доступны от 300 до 800 евро с перелетом и трансфером.

В Черногории и Албании очень популярно брать в аренду виллы и питаться там самостоятельно.

Это очень самобытная страна. Помимо изумительного моря, страна интересна и с исторической точки зрения", — подчеркнула эксперт.