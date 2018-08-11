Осипов: что выгоднее – покупать автомобиль или брать в аренду

Что дешевле - брать автомобиль в аренду или обслуживать свой собственный? Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik дал автоэксперт Андрей Осипов.

Наличие собственного автомобиля является обязательным пунктом для одних, и непозволительной роскошью для других. Многие, по примеру жителей европейских городов пересаживаются на велосипеды, не желая тратить большое количество времени в пробках.

Другие же, уже не представляют свою жизнь без личного автомобиля. Одной из причин является вечно забитый и игнорирующий расписание в молдавской столице общественный транспорт. Плюсом наличия машины является и комфорт, когда в непогоду не приходится идти по улице, а добраться домой можно в тепле и уюте.

Порой, не желая обременять свою жизнь заботами об автомобиле, некоторые берут его в аренду. О том, что является выгоднее- купить автомобиль или взять его в аренду в эфире радио Sputnik рассказал автоэксперт Андрей Осипов.

"Автомобиль дает свободу передвижения. Если мы говорим об арендованных автомобилях, то не всегда есть такая возможность. На арендованном автомобиле, вы не можете отправиться к морю, вы все равно тратите на него большие деньги. Да, вы минимизируете расходы на обслуживание и страховку, но это не лишает вас ответственности от ДТП и ответственности в целом. Каждый сам решает, выгоднее ему покупать собственный автомобиль, брать его в аренду или вообще пересесть на велосипед", — отметил Андрей Осипов.

По словам собеседника, несмотря на все плюсы и минусы, есть люди, для которых автомобиль является неотъемлемой частью жизни даже несмотря на затраты.