Повар: как правильно приготовить идеальный маринад для шашлыка

На пиве, на вине, на минералке — как только не изощряются люди в приготовлении маринада для того, чтобы сделать мясо мягким и сочным. Каждый придумывает свой, традиционный рецепт, добавляя множество ингредиентов и специй.

Однако, по словам профессионального повара Владислава Бури, рецепт настоящего шашлыка достаточно прост.

"Настоящий шашлык делается просто — соль, перец и все, больше ничего не нужно. А мы уже начинаем придумывать всякие приправы. Я делаю в собственном соку. Если вы хотите добавить немного уксуса или вина, то обязательно нужно разбавить его водой, иначе мясо станет твердым. Расщеплять мясо можно при помощи сахара. Одна ложечка на пять килограмм сделает мясо очень мягким ", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Повар также рассказал, сколько времени необходимо держать мясо в маринаде.

"Если мясо свежее, то ему будет достаточно 2-3 часов для того, чтобы промариноваться. Если мясо было старым, то лучше подержать дольше. Не стоит держать мясо сутки, особенно, если к нему добавили лук, иначе оно начнет портиться", — заключил Владислав Буря.