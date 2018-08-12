Врач: свежевыжатые фруктовые соки могут привести к гастриту и диабету

Стакан свежевыжатого апельсинового сока с утра многие считают неотъемлемой частью здорового завтрака. Однако ученые из Принстонского университета утверждают, что употребление фруктовых соков натощак негативно влияет на микрофлору кишечника.

Является ли польза свежих соков мифом, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала врач-гастроэнтеролог Виктория Бабицки.

"Самое главное, не употреблять соки натощак. Они, однозначно, повышают кислотность желудка, что приводит к гастритам и язвам. Пить можно небольшое количество между приемами пищи и в первой половине дня", — рассказала врач.

Гораздо полезнее будут овощные соки, в то время как фруктовые могут привести к развитию сахарного диабета, отмечает собеседница.

"Лучше пить овощные соки, так как в них содержится меньше сахара. Если пить фруктовые соки, то развитие диабета еще вероятнее, чем гастрита", — заключила Виктория Бабицки.