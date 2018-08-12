Эксперт: сколько стоит сыграть свадьбу в Молдове, и на чем сэкономить

Свадебный эксперт Кристина Подорникова рассказала во сколько обойдется молдавская свадьба, и на чем можно сэкономить.

Безусловно, свадьба — это радостное и долгожданное для молодоженов мероприятие, омрачить которое может лишь вложенный в нее бюджет. Так, рассчитывая сыграть "скромную" и не дорогую свадьбу, в конечном счете потратить придется гораздо большую сумму, чем рассчитывали молодые люди.

О том, во сколько все-таки обойдется свадьба в столице в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала свадебный эксперт Кристина Подорникова.

"Молодоженам стоит понимать, что какая бы ни была свадьба, средняя ее стоимость от 10 до 15 тысяч евро. Это не зависит от того, будет 30 или 150 человек, так как от этого не зависит сколько будут стоить услуги фотографов или музыкантов. Иногда, молодожены заявляют, что свадьба — это их мечта, и им не важно, сколько это будет стоить. До сих пор многие родители оплачивают детям свадьбу", — рассказала собеседница.

Эксперт также рассказала о том, на чем можно сэкономить.

"Сэкономить можно на небольших подарках, которые молодожены часто покупают всем гостям. Также не стоит покупать слишком дорогие пригласительные. Иногда молодожены тратят большие деньги на то, чтобы оставить памятное пригласительное. На этом легко можно сэкономить", — заключила Кристина Подорникова.