Покровский: кто будет оплачивать лечение людей с ВИЧ, приезжающих в Россию

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский комментирует инициативу снять ограничение на въезд в Россию людей с ВИЧ-инфекцией.

ВИЧ-инфицированным иностранным гражданам могут разрешить въезд и пребывание на территории России. Об этом сообщается в письме заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.

Согласно данным, в 2018 году в России было зарегистрировано 42,6 тысячи новых случаев заражения ВИЧ среди граждан. Тем временем общее число ВИЧ-инфицированных людей, проживающих на территории РФ составляет около 1,2 миллиона.

Инициативу снять ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранцев, зараженных ВИЧ, прокомментировал руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

"Ограничений на въезд и пребывание иностранцев с ВИЧ-инфекцией в большинстве стран мира уже нет. Это связано с тем, что эпидемия носит мировой характер и оттого, что люди не будут переезжать из одной страны в другую, количество ВИЧ-инфицированных не уменьшится. В России раньше этой инфекции не было, ее туда привезли из других стран. Но в настоящее время эта болезнь и там достаточно распространена, поэтому ограничения не нужны", — отметил эксперт в эфире радио Таджикистан.

По его словам, главный вопрос заключается в том, кто будет оплачивать лечение людям, зараженным ВИЧ, находящимся на территории Российской Федерации.

"Возникает вопрос — кто будет оплачивать лечение людей с этой болезнью, которые проживают не в своей стране. К примеру, в России есть закон, согласно которому ВИЧ лечится бесплатно только для граждан РФ. Получается, что иностранцы должны будут лечиться за своей счет или за счет своей страны. Если снимать ограничение на въезд иностранцев, то нужно решить и этот вопрос, потому что лечение очень дорогостоящее", — заключил Вадим Покровский.