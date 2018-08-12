Сорокин: несмотря на рейтинги, большая часть артистов – не богатые люди

Светский журналист Денис Сорокин рассказал, стоит ли доверять рейтингам и сколько на самом деле зарабатывают российские звезды.

Forbes опубликовал список главных знаменитостей России. В десятку лучших вошли два хоккеиста, шесть шоуменов, и 2 телеведущие. Первую строчку второй год подряд занимает хоккеист Александр Овечкин, который в этом году завоевал Кубок Стэнли в составе клуба НХЛ Washington Capitals. За год он заработал $14,5 млн.

В десятку также попал хоккеист, нападающий Pittsburgh Penguins Евгений Малкин. Также в списке певцы Сергей Шнуров, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Дима Билан, Стас Михайлов и телеведущий Иван Ургант. На 10-м месте Ксения Собчак. Ольга Бузова за прошедший год заработала $3,9 млрд. и заняла 6-е место.

Однако, как утверждает светский журналист Денис Сорокин, цифры в данном рейтинге могут быть сильно занижены.

"Не стоит верить этим рейтингам, потому что цифры здесь могут быть занижены в 1,5, а то и два раза. Никто не знает сколько та же Ольга Бузова дала корпоративов за год и сколько заработала на этом. На корпоративах артисты зарабатывают большую часть своего заработка. Эти рейтинги сделаны для читателей, чтобы посмотреть кто сколько заработал и потом все это обсудить", — рассказал собеседник радио Sputnik.

По словам Сорокина, большая часть артистов на самом деле — далеко не богатые люди.

"Востребованы всего 5-10 человек, которые действительно зарабатывают большие суммы, остальная же часть артистов — это далеко не богатые люди", — заключил журналист.