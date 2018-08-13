Князева: молдавские учебники отвратительны

Заведующая кафедрой естественных наук и классных руководителей лицея им. А. Кантемира Тамара Князева рассказала о том, почему современные школьники все больше и больше времени тратят на домашние задания.

Недавняя инициатива министерства образования, культуры и исследований республики Молдова предусматривает, что первоклассников в Молдове освободят от выполнения домашнего задания, а ученики II-IV классов будут делать меньше уроков.

Вместе с тем многие отмечают, что старшие школьники в наше время тратят намного больше времени чем их родители во времена СССР. Стали ли дети лучше учиться? Как еще объяснить увеличение нагрузки?

Свое мнение по этому поводу в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала заведующая кафедрой естественных наук и классных руководителей лицея им. А. Кантемира Тамара Князева.

"Сейчас в лицеях новая политика — лицеист должен учиться сам. Задача учителя — это дать ему задание, поставить ему план действия и направить его. А все остальное должен делать он сам. И это очень сложно", — сказала педагог.

Но это еще не самая большая проблема, говорит собеседница. Беда в том, что учебники на русском языке крайне низкого качества, утверждает педагог.

"С другой стороны — учебники по которым учатся дети отвратительны. В них очень много ошибок, это учебники, переведенные на русский язык с румынского. Много несовпадений рисунков и подписей под ними. И сама информация которая там есть, она не всегда нужна — ее ребенок может добыть в интернете сам, а вот самое главное там упущено", — отметила Князева.