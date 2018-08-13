12:36 13 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.49
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Тамара Князева
© Sputnik / Osmatesco

Князева: молдавские учебники отвратительны

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
35 0 0

Заведующая кафедрой естественных наук и классных руководителей лицея им. А. Кантемира Тамара Князева рассказала о том, почему современные школьники все больше и больше времени тратят на домашние задания.

Недавняя инициатива министерства образования, культуры и исследований республики Молдова предусматривает, что первоклассников в Молдове освободят от выполнения домашнего задания, а ученики II-IV классов будут делать меньше уроков.

Вместе с тем многие отмечают, что старшие школьники в наше время тратят намного больше времени чем их родители во времена СССР. Стали ли дети лучше учиться? Как еще объяснить увеличение нагрузки?

Свое мнение по этому поводу в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала заведующая кафедрой естественных наук и классных руководителей лицея им. А. Кантемира Тамара Князева.

"Сейчас в лицеях новая политика — лицеист должен учиться сам. Задача учителя — это дать ему задание, поставить ему план действия и направить его. А все остальное должен делать он сам. И это очень сложно", — сказала педагог.

Но это еще не самая большая проблема, говорит собеседница. Беда в том, что учебники на русском языке крайне низкого качества, утверждает педагог.

"С другой стороны — учебники по которым учатся дети отвратительны. В них очень много ошибок, это учебники, переведенные на русский язык с румынского. Много несовпадений рисунков и подписей под ними. И сама информация которая там есть, она не всегда нужна — ее ребенок может добыть в интернете сам, а вот самое главное там упущено", — отметила Князева.

По теме

О чем молчат учебники - неизвестная Бессарабия
Учиться по-новому в школах Молдовы: предметы на выбор и другие учебники
Теги:
лицеи, гимназия, учебники, Молдова, Кишинев, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина недалеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Пиво
    Сдавайте посуду!

    Эстония предлагает Латвии сдавать бутылки вместе: схема позволит купленную в одной стране тару возвращать в другой.

  • Белорусские рубли
    Благодарный труд

    Вакансий в Беларуси почти 78 тысяч, однако зарплату больше 500 долларов обещают лишь четыре тысячи из них. Где платят больше всего, рассказывает Sputnik.

  • Очередь из фур в направлении ТПП Казбеги - Верхний Ларс
    Кто последний?

    Уже более недели люди, желающие пересечь грузино-российскую границу сухопутным путем, сталкиваются с огромными многочасовыми пробками.

  • Жилой дом и хозяйственное помещение Амацурта. 1970-е годы
    От папоротника до кирпича

    О том, как абхазы выбирали место жительства, какие дома строили и чем отличается традиционный абхазский двор, читайте в материале Sputnik.

  • Актер Сергей Чирков
    "Вампир" российского кино

    Во время поездки в Баку российский актер Сергей Чирков рассказал о чувстве, что он здесь родился, служил в армии и вернулся, чтобы веселиться на фестивале "Жара".

  • Армянские и итальянские спелеологи в Сюнике
    Чудо в горах

    Итальянских спелеологов ошеломили находки в трех обнаруженных пещерах в Армении – подробности в материале Sputnik.

  • Младенец в больнице, архивное фото
    Где же ты, брат?

    Казахстанец разыскивает брата-близнеца, которого, по его мнению, в младенчестве могли продать из роддома в Семее.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал женской вышки 10 метров. Селин Мария Ван Дуйн, Нидерланды (8 августа 2018) Эдинбург
Смелые и красивые: яркие моменты с чемпионата Европы по водным видам спорта
Три собаки в Японии прославились благодаря необычной стене
Три загадочных морды псов - новая тайна Японии
Налог
Не прячьте ваши денежки: каков размер подоходного налога в разных странах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться