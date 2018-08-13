Гырбу: рынок недвижимости в Молдове может лопнуть, как "мыльный пузырь"

Эксперт отметил, что рынок недвижимости в Молдове весьма специфичен. Этот сектор экономики развивался хаотично, и власти никак не влияли на процессы внутри него. Все зависит от регуляторов, уверен Виорел Гырбу. Министерство экономики, министерство финансов, Центробанк — все эти органы должны следить за тем, как развиваются события в разных секторах экономики. И если где-то наблюдается диспропорциональный рост или падение, то необходимо немедленно вмешаться.

"В Республике Молдова, к сожалению, такого подхода не существует и не существовало до сих пор. Рынок недвижимости — один из немногих, на котором можно было заработать, поэтому здесь появилось очень много инвесторов", — добавил он.

Несмотря на перенасыщенность рынка, цены на жилье в Молдове остаются высокими. В этой ситуации возникает угроза падения рынка, когда все те новострои, растущие, как грибы после дождя, окажутся никому не нужны.

"Нельзя забывать тот факт, что в XXI веке живешь и покупаешь недвижимость там, где зарабатываешь себе на жизнь. Если большая часть активного населения Молдовы работает за рубежом, то разумеется, рано или поздно наши сограждане придут к решению покупать недвижимость за рубежом. Высок риск того, что у нас будет сформирован пузырь на рынке несвежести, и этот пузырь связан с плохой ситуацией в экономике страны", — резюмировал собеседник радиостудии Sputnik Молдова.