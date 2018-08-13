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Игорь Пшеничников
© Photo: riss.ru

Пшеничников: Сербия готовится признать Косово

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По мнению эксперта Российского института стратегических исследований, Белград может обменяться территориями с Приштиной.

Возможное согласие Белграда — а дело идет к этому — на обмен территориями с самопровозглашенной республикой Косово станет свидетельством фактического признания Сербией независимости Косово, — такое мнение высказал эксперт РИСИ Игорь Пшеничников. Недавно президент Косово Хашим Тачи заявил о желании предложить сербской стороне присоединить к Косово населенные албанцами районы юга Сербии и скорректировать границу, уступив при этом Белграду север Косово.

"Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если не провести разграничительную черту с албанцами сейчас, то в будущем нужно будет защищать районы Сербии, расположенные севернее. И это можно расценивать как то, что Сербия готова рассматривать вопрос об обмене территориями с Косово. Что станет фактическим признанием Сербией независимости самопровозглашенной республики", — сказал Пшеничников.

Признание Косово — необходимое условие для желающей вступить в ЕС Сербии, при том, что большинство сербов категорически против такого решения.

"Скорее всего нынешние белградские власти готовы пойти на уступки косоварам, подписав некий документ, который формально не был бы признанием независимости Косово, но одновременно удовлетворил бы Брюссель и Приштину", — разъяснил эксперт.

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Теги:
Игорь Пшеничников, Косово, Сербия


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