Экономист: когда мир скажет доллару "гуд бай"

Эксперт в области мировой экономики Игорь Ковалев считает, что у инициативы ряда стран перейти в расчетах с доллара на национальные валюты, есть шансы на успех.

Процесс перехода России на расчеты с партнерами в нацвалютах ускорится в случае создания США сложностей для расчетов в долларах, заявил журналистам совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон.

По его словам, "это давно обсуждается с самыми крупными постоянными партнерами России".

По мнению первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игоря Ковалева, уход от доллара в расчетах станет эффективным вариантом несимметричного ответа на санкции Запада. Эту меру могут применить ряд стран с крупными рынками, говорит эксперт.

"Это страны БРИКС, где только Индия и Китай представляют гигантские рынки, гигантские потоки. Это Иран, это другие страны, которые попали под санкции. Иран вообще уже практически отказался от доллара. И в торговле с западными странами он перешел на евро, тем более, что ЕС обещал защитить свои компании", — подчеркнул экономист в эфире радио Sputnik.

По словам собеседника, есть еще один аспект, который обещает успех инициативе.

"Очень много недовольных засилием доллара в мировой экономике и торговле. Да, доллар — это пока единственная валюта, я думаю, что она еще долго будет оставаться главной мировой финансовой валютой. Китайцы недовольны, есть целый ряд крупных стран, которые считают, что американцы используют то, что они являются центром и используют доллары в угоду себе и в ущерб своим партнерам", — добавил Ковалев.