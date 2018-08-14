Сундиев: чаще всего насильственные преступления совершаются близкими

Бытовые преступления регистрируются в полицейских сводках практически ежедневно, а их главными действующими лицами становятся в основном близкие люди.

Этот факт подтверждается и официальными данными, согласно которым в прошлом году в Молдове подверглись домашнему насилию 549 женщин и 45 детей. В 2017 году по этой причине в республике погибли 15 женщин и 2 детей.

А последний случай, потрясший миллионы человек, произошел в Москве. 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое дочерей потерпевшего — Мария, Ангелина и Кристина, в возрасте 17, 18 и 19 лет, соответственно.

Мать девочек — уроженка Молдовы Аурелия Дундук — рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми

По словам вице-президента Российской криминологической ассоциации Игоря Сундиева, феномен бытового насилия не имеет национальности и расовой принадлежности. Он характерен для всех стран, независимо от их экономического состояния.

"То, что касается бытовых преступлений, это всегда подавляющая масса всех насильственных преступлений в любой стране. Потому что именно в быту происходит наибольшее количество столкновений. Если мы посмотрим статистику убийств по любым странам, то мы увидим, что на первом месте стоят убийства на почве семейно-бытовых отношений", — констатировал эксперт-криминалист в эфире радио Sputnik Узбекистан.

В этой связи важную роль играет профилактика, добавил Сундиев. А это уже относится к задачам полицейских, в частности, участкового, который должен обладать информацией, где и в какой семье созревают потенциально опасные взаимоотношения.

"Это частые скандалы, злоупотребление спиртным и наркотиками, это бытовые неурядицы. Чтобы проводить профилактику надо иметь четкую информацию по семейным отношениям", — добавил он.