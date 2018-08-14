12:23 14 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.79
  • USD16.52
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.60
Поиск
Вице-президент Российской криминологической ассоциации Игорь Сундиев
© Photo: Байкальский мир / В.Веленгурин

Сундиев: чаще всего насильственные преступления совершаются близкими

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
27 0 0

Бытовые преступления регистрируются в полицейских сводках практически ежедневно, а их главными действующими лицами становятся в основном близкие люди.

Этот факт подтверждается и официальными данными, согласно которым в прошлом году в Молдове подверглись домашнему насилию 549 женщин и 45 детей. В 2017 году по этой причине в республике погибли 15 женщин и 2 детей.

А последний случай, потрясший миллионы человек, произошел в Москве. 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое дочерей потерпевшего — Мария, Ангелина и Кристина, в возрасте 17, 18 и 19 лет, соответственно. 

Ряса
© Sputnik /
"Героиновый святой": секрет рясы Хачатуряна, убитого своими дочерями

Мать девочек — уроженка Молдовы Аурелия Дундук — рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерьми

По словам вице-президента Российской криминологической ассоциации Игоря Сундиева, феномен бытового насилия не имеет национальности и расовой принадлежности. Он характерен для всех стран, независимо от их экономического состояния.

"То, что касается бытовых преступлений, это всегда подавляющая масса всех насильственных преступлений в любой стране. Потому что именно в быту происходит наибольшее количество столкновений. Если мы посмотрим статистику убийств по любым странам, то мы увидим, что на первом месте стоят убийства на почве семейно-бытовых отношений", — констатировал эксперт-криминалист в эфире радио Sputnik Узбекистан.

В этой связи важную роль играет профилактика, добавил Сундиев. А это уже относится к задачам полицейских, в частности, участкового, который должен обладать информацией, где и в какой семье созревают потенциально опасные взаимоотношения.

"Это частые скандалы, злоупотребление спиртным и наркотиками, это бытовые неурядицы. Чтобы проводить профилактику надо иметь четкую информацию по семейным отношениям", — добавил он.

По теме

Эксперт: даже простой шлепок – это насилие над ребенком
Как масс-медиа "провоцируют" насилие над детьми
Пьет и бьет: как предотвратить насилие в семье на почве алкоголя
Француженка за насилие опоила бывшего мужа и подожгла его гениталии
Бабушка сестер Хачатурян, убивших своего отца, срочно покинула Молдову
Убитый Михаил Хачатурян: темная и светлая сторона жертвы собственных дочерей
Сестры Хачатурян: после насилия и побоев от отца – лучше тюрьма
Теги:
бытовое насилие, убийство, статистика, Игорь Сундиев, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Официант, фото из архива
    Обед не впрок

    После посещения известного бакинского ресторана с симптомами отравления в больницы попали 13 человек, в том числе трое детей.

  • Второй президент Армении Роберт Кочарян
    Снова на свободе

    Экс-президент Армении Роберт Кочарян вышел на свободу – суд принял решение о незаконности его ареста.

  • Китайские танки принимают участие в военном параде, архивное фото
    Китайцы идут!

    Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая на территории республики – ранее в соцсетях появилось видео эшелона, перевозящего боевую технику.

  • Логотип всемирных игр кочевников и флаг Кыргызстана. Архивное фото
    ВИК вам!

    Право на организацию следующих, четвертых, Всемирных игр кочевников (ВИК) передадут другому государству – все предыдущие проходили в Кыргызстане.

  • Вертолет Ми-8АМТШ, архивное фото
    Причины трагедии

    Причиной жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане, в результате которой погибли трое россиян, могли стать сильный ветер и плохая видимость, считают спасатели.

  • Музыкальное оборудование
    Тихий час

    Ночные заведения Ташкента будут закрываться после 23 часов, СМИ связывают эту меру с инцидентом в клубе "Аурум 898".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал женской вышки 10 метров. Селин Мария Ван Дуйн, Нидерланды (8 августа 2018) Эдинбург
Смелые и красивые: яркие моменты с чемпионата Европы по водным видам спорта
Пятый пострадавший в ДТП в Калуге прибыл в Молдову
Как в Молдову доставили пятого пострадавшего в ДТП под Калугой
Успенский пост 2018
Успенский пост 2018: календарь питания по дням

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться