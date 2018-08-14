Тромбицкий: поездом в Россию будем ехать через Румынию, Венгрию и Беларусь

О том, что Киев рассматривает такой вариант, ранее сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он утверждает, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

© Sputnik / Алексей Филиппов "Разорвать сообщение с Россией": она мешает пилить железные дороги Украины

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг также стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз. Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования.

Через Украину проходит лишь один транзитный поезд "Москва — Кишинев — Москва". Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.

По словам Ильи Тромбицкого, прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией ударит по грузовым перевозкам из Молдовы, для которых будет закрыт наикратчайший транзитный путь через соседнюю страну.

"Я думаю, что с точки зрения транспортных взаимоотношений с Россией это будет большой удар, потому что поезда должны будут идти через Румынию, Венгрию и Беларусь", — отметил собеседник в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Меньше всего, по мнению Тромбицкого, пострадают пассажирские перевозки. В случае прекращения сообщения по железной дороге люди полностью перейдут на авиатранспорт.

"Никогда не было такого количества авиарейсов на Москву, как сейчас. Сейчас мало кто ездит поездом. В основном летают самолетами, потому что большой проблемы для людей нет, люди привыкли, и к тому же — цены сопоставимы. То есть здесь проблем не будет. Удар будет нанесен по грузовым перевозкам", — заключил он.

Ранее власти Молдовы выразили обеспокоенность намерением украинских коллег прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В Министерстве экономики и инфраструктуры республики заявили, что это может негативно сказаться на всем восточно-европейском регионе и привести к необратимым процессам.

"Данная инициатива негативно скажется на доходах и расходах бенефициаров железнодорожных услуг всего восточно-европейского региона, а также на доходах железнодорожных администраций Республики Молдова, Украины и Российской Федерации", — следует из сообщения пресс-службы минэкономики страны.