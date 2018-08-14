Смолин: США создали условия для того, чтобы Меркель и Путин договорились

Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет 18 августа в правительственной резиденции Мезеберг президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, не исключено, что в ходе дискуссии будут подняты вопросы двусторонних отношений, конфликт в Сирии и урегулирование на востоке Украины, а также энергетическое сотрудничество.

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Комментируя предстоящую встречу, российский политолог, доктор исторических наук Михаил Смолин отметил, что несмотря на сложность отношений с немецким канцлером, в последнее время сложилась благоприятная обстановка для того, чтобы стороны договорились.

"В последнее время, как мне кажется, мы находим рациональные друг к другу подходы в связи с тем, что позиция Трампа в отношении Германии стала давящей. И мне кажется, что Меркель находит внутри противоречий и неприязни с одной стороны Путина, а с другой стороны Трампа, какую-то серединную стезю, в которой видит экономические преференции для Германии от сотрудничества с Россией", — считает собеседник радио Sputnik.

Лидерам двух стран есть, о чем поговорить, прежде всего в прагматическом масштабе, в масштабе экономических взаимоотношений. Для России сейчас важно завершить строительство газопровода "Северный поток —2", а это связано, в том числе, и с интересами европейских компаний, участвующих в проекте.

"Самое главное, с другой стороны, взаимоотношения с крупнейшими германскими компаниями напрямую, которые, хотя и подпадают под санкции, когда ведут с нами (с Россией — прим.ред) дела, но пока сопротивляются американскому давлению. И тогда появляется то политическое поле, в котором Путин и Меркель могут договориться", — подчеркнул Смолин.