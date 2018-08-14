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Игорь Ковалев
© Sputnik /

Эксперт: военное освоение космоса - угроза человечеству

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Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал идею создания оперативного командования космическими силами внутри американских Вооруженных сил. Глава Пентагона полагает, что космос станет новым театром военных действий.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев заявил в эфире радио Sputnik, что уже идет активное военное освоение космоса. 

По его словам, американцы намерены создать военно-космические силы несмотря на то, что на встрече в Хельсинки было сделано предложение о недопущении военного освоения космоса.

"Это тревожная и серьезная новость. Лидеры государств, и президент РФ Владимир Путин в том числе, как раз на эту проблему обратили внимание. Лучше договариваться сейчас, нежели потом. Потому что это серьезная угроза всему человечеству. И это достаточно дорого", — сказал Ковалев. 

Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Коротченко: вот, зачем США создают военно-космические войска

Эксперт отметил, что помимо военных дивидендов подобная программа создаст новые рабочие места. А в этом, как полагает собеседник, Трамп очень заинтересован.

Ведь это, как уточнил Ковалев, будет способствовать выполнению тех обещаний, которые давал президент США в своей предвыборной кампании — укрепление экономики и повышение величия Соединенных Штатов.

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"Кстати, с экономикой в Америке более-менее хорошо. В этом смысле Трамп свои обещания выполняет. Поэтому это можно расценивать как один из факторов подстегивания экономического роста в стране", — заключил Ковалев.

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Теги:
военное освоение космоса, военно-космические силы, космос, Ковалев Игорь, США


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