Эксперт: военное освоение космоса - угроза человечеству

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев заявил в эфире радио Sputnik, что уже идет активное военное освоение космоса.

По его словам, американцы намерены создать военно-космические силы несмотря на то, что на встрече в Хельсинки было сделано предложение о недопущении военного освоения космоса.

"Это тревожная и серьезная новость. Лидеры государств, и президент РФ Владимир Путин в том числе, как раз на эту проблему обратили внимание. Лучше договариваться сейчас, нежели потом. Потому что это серьезная угроза всему человечеству. И это достаточно дорого", — сказал Ковалев.

Эксперт отметил, что помимо военных дивидендов подобная программа создаст новые рабочие места. А в этом, как полагает собеседник, Трамп очень заинтересован.

Ведь это, как уточнил Ковалев, будет способствовать выполнению тех обещаний, которые давал президент США в своей предвыборной кампании — укрепление экономики и повышение величия Соединенных Штатов.

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"Кстати, с экономикой в Америке более-менее хорошо. В этом смысле Трамп свои обещания выполняет. Поэтому это можно расценивать как один из факторов подстегивания экономического роста в стране", — заключил Ковалев.