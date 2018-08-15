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Наталья Осипова
© Photo: Facebook / Наталья Осипова

Осипова: герои Успенского и память о нем будут жить всегда

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Детский писатель, член Союза писателей России Наталья Осипова прокомментировала кончину Эдуарда Успенского.

В возрасте 80 лет умер российский писатель Эдуард Успенский, сообщает РИА Новости. Знаменитый литератор родился в Егорьевске 22 декабря 1937 года. Еще в школьные годы он начал сочинять стихи и рассказы. Впервые стал известен как юморист. В 1966 году Успенский, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу "Четверо под одной обложкой", которая принесла авторам популярность.

Успенский написал сценарии к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, "Следствие ведут Колобки", "Пластилиновая ворона" и многим другим.

О том, кем был Успенским для детской литературы, в эфире радио Sputnik рассказала детский писатель, член Союза писателей России Наталья Осипова.

"Его книги всегда воспитывали детей. Многие выросли на них. Он был учителем и для детских писателей, который показывал, как можно найти ключик к ребенку, написать именно то, что отзовется в его сердце", — сказала Осипова.

Талант такого масштаба не исчезает, и герои Успенского будут жить всегда, отметила писатель.

"Когда уходят такие люди — остается пустота. И несмотря на тяжелую утрату я все-таки верю, что не только память об Эдуарде Успенском будет всегда сохраняться в сердцах его читателей и друзей, но и детские писатели возьмут то лучшее, что есть в его произведениях, а его линия гуманности в детских произведениях и его талант никуда не денутся", — резюмировала собеседница.

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Теги:
умер, смерть, Наталья Осипова, Москва, Россия, Культура и искусство


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