Политолог: применение в Румынии "майданутых" технологий разрушительно для страны

Заявленный Федерацией румын отовсюду мирный митинг 10 августа перерос в стычки между некоторыми манифестантами и жандармами. Напряженная ситуация возникла из-за присутствия в толпе групп провокаторов, которые откровенно нападали на представителей правоохранительных органов — двух жандармов, среди которых была женщина, жестоко избили и украли у них пистолеты. Другие протестующие, напротив, пытались заступиться за сотрудников полиции. В результате беспорядков пострадали порядка 450 человек, 70 из них госпитализированы. Среди раненых как участники протеста, так и жандармы. Известно также о четырех пострадавших туристах из Израиля.

Манифестанты требовали отставки правительства страны. Также участники акции не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.

По мнению российского политолога Павла Тарусина, то, что происходило в течение нескольких дней в Румынии, типично для стран, где президенты, с одной стороны, и контролируемые парламентом правительства, с другой, принадлежат разным частям политического спектра.

"Президент Румынии — это правоцентрист, правительство — это левоцентристы. И в данном случае политическая борьба между ними в преддверии выборов, которые будут в следующем году, переносится на площадь с применением масс, выводом толпы для того, чтобы поддержать притязания тех или иных сторон", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Тарусин отметил, что президент Клаус Йоханнис привлек на свою сторону наиболее активную часть румынских граждан — людей, проживающих в других странах, которые не видят в Румынии то, что свойственно развитым государствам ЕС. И поэтому они более подвергнуты манипулированию со стороны тех или иных политических субъектов, считает политолог.

"В этом случае применение "майданутых" технологий, которые используются для давления на те или иные структур власти, разрушительно. Дело в том, что Румыния — это член НАТО и ЕС, и в данном случае надо ожидать, что данные институты с помощью кнута или пряника заставят политических оппонентов — и правительство, и президента — вернуться в конституционное поле. Проблема в том, будет ли продолжаться противостояние, а мы видим, что уже против жандармов возбудили уголовное дело и уже члены судов выражают возмущение по поводу тех или иных конституционных реформ. В данном случае румынское государство может утратить контроль над инструментом легитимного насилия — той силой, которая откажется подчиняться ему в тех или иных обстоятельствах. Это опасно, когда государство останется без силового инструмента для проведения своей политики", — резюмировал политолог в эфире радио Sputnik.