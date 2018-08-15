Географ: "мертвое течение" затягивает в воду туристов на пляжах Одессы, Коблево и Затоки

Ранее стало известно, что власти Болгарии временно запретили купание на некоторых пляжах черноморского побережья.
Красный флаг, запрещающий купание, поднят практически вдоль всего побережья страны. Эти меры предприняты в связи с опасным подводным течением, также известным как "мертвое волнение".
По словам ведущего научного сотрудника Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ, доктора географии Дорина Лозовану, "мертвое волнение" характерно не только для черноморского побережья Болгарии, но и для полюбившихся жителям Молдовы пляжей Одесской области Украины и Румынии.
"Так называемое "мертвое волнение", еще известно, как "тягун", — это так называемое отбойное течение от берега, которое означает мощный отток воды на небольшом участке именно песчаных пляжей, особенно там, где мелко", — отметил специалист в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.
По его словам, такие течения возникают довольно быстро и ощущаются на ограниченных участках пляжей. Они представляют особую опасность для детей, даже если они купаются у самого берега. Противостоять "тягуну" очень сложно, поэтому течение может практически "засосать" в море ребенка.
"Эти течения опасны для тех, кто углубляется в море больше, чем на один метр. Оно может просто унести в море людей, особенно детей. Это не новое явление. Оно проявляется ежегодно, особенно в августе на побережье всего Черного моря", — предупредил географ.