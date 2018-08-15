Географ: "мертвое течение" затягивает в воду туристов на пляжах Одессы, Коблево и Затоки

Так называемое "мертвое волнение" – течение, возникающее у мелководных берегов Черного моря, особенно опасно в августе, предупреждает молдавский географ Дорин Лозовану.

Ранее стало известно, что власти Болгарии временно запретили купание на некоторых пляжах черноморского побережья.

Красный флаг, запрещающий купание, поднят практически вдоль всего побережья страны. Эти меры предприняты в связи с опасным подводным течением, также известным как "мертвое волнение".

По словам ведущего научного сотрудника Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ, доктора географии Дорина Лозовану, "мертвое волнение" характерно не только для черноморского побережья Болгарии, но и для полюбившихся жителям Молдовы пляжей Одесской области Украины и Румынии.

"Так называемое "мертвое волнение", еще известно, как "тягун", — это так называемое отбойное течение от берега, которое означает мощный отток воды на небольшом участке именно песчаных пляжей, особенно там, где мелко", — отметил специалист в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, такие течения возникают довольно быстро и ощущаются на ограниченных участках пляжей. Они представляют особую опасность для детей, даже если они купаются у самого берега. Противостоять "тягуну" очень сложно, поэтому течение может практически "засосать" в море ребенка.

"Эти течения опасны для тех, кто углубляется в море больше, чем на один метр. Оно может просто унести в море людей, особенно детей. Это не новое явление. Оно проявляется ежегодно, особенно в августе на побережье всего Черного моря", — предупредил географ.