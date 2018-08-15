Выжившая в Генуе: перед тем как рухнуть, мост был перегружен машинами

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По последним данным, в результате трагедии погибли 39 человек, среди них гражданин Молдовы.

Зарема Бахтеева проехала по злополучному мосту за час до того, как он рухнул. Она направлялась из дома на встречу с группой российских туристов, которым планировала показать Геную.

"У нас была плохая погода, шел сильный ливень, были молнии и гром. Мои туристы должны были приехать из Сан-Ремо по той же дорогое, по которой проехала я. В тот момент, когда я въехала на этот мост, он был переполнен машинами, мы практически стояли. Из-за сильного дождя видимость на автостраде была очень плохая, потому машины ехали медленно. При этом день был рабочим, много грузовых машин стояло на мосту", — вспоминает Зарема события, которые разворачивались всего за час до трагедии.

© REUTERS / Italian Firefighters Press Office МИДЕИ: под завалами моста в Генуе погиб гражданин Молдовы

По ее словам, обрушившийся мост играл важную роль. Он не только соединял Лигурийское побережье с Генуей, но от него шли три развязки — дорога в сторону Франции, вторая трасса на Милан и третье направление — на восток, в сторону Ливорно. Этим мостом активно пользовались не только местные жители, которые ежедневно проезжали по нему на работу и домой, но и путешественники.

Из-за того, что мост рухнул, оказались перегружены альтернативные дороги, на которых образуются многокилометровые пробки.

"Это единственный мост, который соединял восток с западом. Возвращаясь домой в тот день, я еще три часа простояла в пробке, чтобы попасть домой. Теперь я не знаю, как и когда все наладится, как будет налажена связь с Генуей, как будут этот мост разбирать. Я здесь живу 30 лет, для нас это большая трагедия. Мы все в шоке", — заключила собеседница радио Sputnik.