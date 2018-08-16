Холодков: Китай предохранит российскую экономику от западных санкций

Эксперт российского Института стратегических исследований Вячеслав Холодков рассказал о том, как Россия может минимизировать ущерб от санкций США.

В России, и не только, существовала иллюзия, которая теперь, после введения США очередных антироссийских санкций, окончательно разрушена. Иллюзия это — ощущение некой благожелательности президента США Дональда Трампа по отношению к РФ — такое мнение высказал эксперт РИСИ Вячеслав Холодков.

"Весьма важно, что санкции введены после российско-американской встречи в верхах в Хельсинки. Они подтверждают справедливость слов Никки Хейли — представителя США в ООН, заявившей, что Россия никогда не станет другом для Вашингтона", — сказал эксперт.

Холодков утверждает, что пока далеко не во всех российских ведомствах понимают, что Россия и США находятся в состоянии экономической войны.

В частности, из 460 млрд долларов золотовалютных резервов России 370 млрд держится в иностранной валюте и облигациях, в том числе большая часть — в долларах, в первоклассных банках, к которым относятся в том числе и американские. Переход на национальные валюты мог бы помочь решить подобные проблемы, считает эксперт.

"Разговоры о переходе на такие расчеты мы ведём уже 9 лет. Наш ЦБ заключил своповое соглашение с Китайским народным банком на сумму 150 млрд юаней еще осенью 2014 года. Несмотря на это только около 10% двусторонней торговли оплачивается в юанях и рублях. Почему переход на расчеты в национальных валютах происходит так медленно? И еще одна проблема: вторая порция американских санкций затронет российские банки и российский долг. Естественно, многие банки окажутся перед угрозой сокращения операций или блокирования своих счетов. Так вот, у нас достаточно давно прорабатывается идея выпуска облигаций федерального займа, номинированных в юанях, а не в долларах. Вопрос обсуждается с осени 2016 года", — отметил Холодков.

Помимо этого, эксперт отметил, что США уже не являются уникальной технологической державой мира и близкие отношения с Китаем вполне могут компенсировать разрыв с США.