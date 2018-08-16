Тромбицкий: до 50% продуктов в магазинах Молдовы могут содержать ГМО

Эколог Илья Тромбицкий считает, что в Молдове необходим закон, посредством которого можно было бы контролировать использование ГМО продуктов.

Ранее депутаты Партии социалистов подготовили законопроект, который предусматривает полный запрет ГМО в Молдове. В частности, они предлагают меры по предотвращению распространения ГМО внутри страны, а также запрет на ввоз и вывоз из Молдовы трансгенной продукции. Документ был раскритикован в правительстве. В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды утверждают, что инициатива требует серьезной доработки.

Этой же точки зрения придерживается директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Ильтя Тромбицкий. Он считает, что в Молдове нужен такой закон, который бы охватывал проблему в целом.

"Сегодня на полях Молдовы такая ситуация, что половина всей сои и кукурузы заражены модифицированными генами, и сегодня никакого смысла нет принимать решение о том, что завозить сюда ГМО нельзя при том, что ничего в законе не написано о том, что делать сегодня с тем, что уже есть", — отметил эколог в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Он напомнил, что в 2001 году в Молдове был принят весьма прогрессивный закон, который регламентирует использование генетически модифицированных организмов. Проблема в том, что все эти годы он не исполнялся в полной мере. Как результат — в Молдове нет лабораторий, которые бы определяли содержание ГМО в продуктах питания, а примерно половина продукции может содержать компоненты трансгенной сои, кукурузы и рапса.

"Очень давно, лет 15 назад, мы провели проверку. Оказалось, что половина всей продукции такого рода уже содержит модификации. Более того, если брать избирательно соевую продукцию, то уже тогда, 15 лет назад, из девяти продуктов только два не содержали модификации — один был произведен в Молдове, другой — в Нидерландах", — добавил он.

Согласно данным ученых, около 78% сои, 33% кукурузы и 24% рапса в мире — трансгенные. Их используют при производстве колбас и сосисок, молочных и сырных продуктов, каш, хлеба, кондитерских изделий, сладких напитков, майонеза.

В 19 из 28 стран ЕС выращивание трансгенных культур запрещено.