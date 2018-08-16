Николайчук: француз и американец по-разному реагируют на олигарха в авто

Независимый аналитик говорит о том, существуют ли у представителей различных наций ментальные отличия и особенности.

Очень часто разницу в уровне социально-экономического развития разных стран объясняют национальным менталитетом — дескать, есть трудолюбивые и педантичные народы, а есть народы лентяи и весельчаки. Порой этим грешат не только обыватели, но и эксперты.

Национальный менталитет действительно существует, отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова независимый российский аналитик Игорь Николайчук, однако не стоит считать его чем-то фиксированным и работающим в отрыве от социальной среды.

"Национальный характер — это объективная реальность. Это сложившиеся на данной территории культурно-исторические условия, если есть нация — значит, есть и национальный характер. Но не стоит забывать простую вещь — национальный характер существует только в рамках социума, в рамках нации. Если выдернуть из этого социума человека и поместить его в другую среду, то не факт, что он будет носителем тех идей и этических установок, традиций, которых он придерживался на родине", — сказал Николайчук.

Порой разница в национальных характерах лучше всего видна национальным писателям, заметил эксперт.

"Замечательный пример того, что есть национальный характер привел один забытый ныне французский писатель: если американский нищий видит, как мимо него проносится роскошный автомобиль с олигархом, он желает вытащить олигарха из салона, занять его место и уехать. Француз в подобной ситуации также мечтает извлечь богача из машины, чтобы он шел как все. Вот такая бывает разница в национальных менталитетах", — резюмировал аналитик.