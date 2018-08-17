Нейжмаков: рейтинг лояльности европейских стран по отношению к РФ странен

Экспертный центр European Values составил рейтинг стран ЕС по их лояльности к России, самыми позитивно настроенными по отношению к РФ названы Кипр и Греция, а наиболее активно противостоящими ей — Великобритания, Швеция, Латвия, Литва и Эстония.

© Sputnik / Natalia Seliverstova МИД РФ: Москва считает нелегитимными односторонние санкционные волны США

Ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций считает, что страны Балтии не зря оказались в "пятерке лидеров".

"Если мы говорим о неких оппонентах России внутри ЕС, о которых говорит это исследование, то, конечно же, Прибалтика всегда будет в лидерах среди самых прохладно настроенных к России государств. Там часто делают жесткие заявления в адрес России, хотя политики там часто говорят, что неплохо бы все же экономическое сотрудничество с Россией развивать", — сказал Нейжмаков.

Вместе с тем Нейжмаков несколько не понимает, почему Швеция оказалась в верхних строчках рейтинга "сопротивления Москве".

"Понятно упоминание Великобритании и жесткая риторика с их стороны. Это — долгосрочная тенденция. Швеция — пример государства, с которым у России складываются сложные отношения. Целый ряд шведских политиков видят в России некую угрозу национальной безопасности Швеции, такие разговоры там велись и до украинского кризиса, кстати. Но называть Швецию самой неблагожелательно настроенной по отношению к России страной — это большое преувеличение", — отметил эксперт.

В составленном рейтинге есть несколько позиций. К числу "частично признающих" угрозу РФ эксперты European Values отнесли Венгрию, Австрию, Люксембург, Мальту, Португалию, Словению и Италию. В группу "пробудившихся" вошли Испания, Нидерланды, Франция, Румыния, Германия, Финляндия, Чехия, Дания и Польша. В группу "колеблющихся" — Хорватия, Ирландия, Болгария, Словакия и Бельгия.