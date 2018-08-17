Манастырлы: Нэстасе ездил на митинг в Бухарест для повышения квалификации

Политолог Сергей Манастырлы сделал предположение о том, каковы были цели визита лидера партии Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе в Румынию.

Заявленный Федерацией румын отовсюду мирный митинг 10 августа перерос в стычки между некоторыми манифестантами и жандармами. Напряженная ситуация возникла из-за присутствия в толпе групп провокаторов, которые откровенно нападали на представителей правоохранительных органов.

В результате беспорядков пострадали порядка 450 человек, 70 из них были госпитализированы. Среди раненых — как участники протеста, так и жандармы. Известно также о четырех пострадавших туристах из Израиля.

Манифестанты требовали отставки правительства страны. Также участники акции не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.

© AFP 2018 / Daniel MIHAILESCU Вторая нервная ночь в Бухаресте: как прошли протесты

Позже Андрей Нэстасе написал, что был на митинге в Бухаресте 10 августа. В своем посте в Facebook он признался, что находился в самом центре протестующих на Площади Победы, а рядом с ним находились его соратники по партии.

По мнению политолога Сергея Манастырлы, визит Нэстасе в Бухарест свидетельствует о том, что "значительная часть молдавских политических элит ориентируется на Румынию, оглядываясь на нее".

"Они учатся тем вещам, которые там происходят. В Румынии, возможно, они наблюдают за тем, как жандармы реагируют на протестующих, как протестующие реагируют. Возможно, они чему-то учатся, в том числе методикам протеста", — отметил политолог в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Насколько ценные уроки вынес Андрей Нэстасе из протеста в Бухаресте, станет понятно в конце августа, когда несостоявшийся мэр планирует провести митинг в Кишиневе. По мнению Сергея Манастырлы, будет интересно понаблюдать, окажут ли ему поддержку западные партнеры, как это произошло в Румынии.

"Румыния — это очень интересный показатель того, как якобы независимые протесты гражданского общества проходят при полной поддержке еврочиновников, посла США, представителей Европарламента. А властям достается за то, что они позволили себе навести порядок на площади", — резюмировал он.