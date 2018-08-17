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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

Бышок: Меркель на встрече с Путиным может дать сигнал другим европейцам

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Политический аналитик Станислав Бышок считает, что не по всем вопросам повестки дня переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель стороны могут достичь договоренностей, однако по некоторым проблемам весьма вероятен компромисс.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Берлине, намеченных на 18 августа, обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, а также американские санкции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.  

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Кроме того, Путин и Меркель обсудят вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и реализации крупных международных коммерческих проектов, добавил пресс-секретарь. "Я имею в виду, конечно, "Северный поток — 2" и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", — заключил он.

По словам политического аналитика Станислава Бышока, решение по "Северному потоку-2" фактически уже принято, остается урегулировать претензии Дании, которые скорее всего лежат не в политической плоскости, а связаны с экологической проблематикой.

Что касается остальных тем, озвученных пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым, то, по мнению политолога, не по всем из них удастся достигнуть договоренностей.

"Когда мы говорим про американские санкции, то прежде всего Германии и России надо обсуждать европейские санкции. Потому что Германия не может надавить на Белый дом, чтобы он как-то серьезно изменил политику в отношении России", — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

Политолог отметил, что в то же время, Германия могла мы смягчить собственную риторику, а определенные ее шаги по направлению к снятию санкций или их облегчению стали бы хорошим сигналом для других, прежде всего малых стран Европейского союза, которые хотели бы восстановить торговые отношения с Россией, но им этого не позволяет "старший брат".

О перспективах переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Германии Ангелой Меркель эксперт рассказал в эфире радио Sputnik.

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Теги:
Ангела Меркель, антироссийские санкции, Владимир Путин, встреча, Станислав Бышок


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