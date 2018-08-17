Донос: должно ли государство цензурировать интернет

Эксперт по криптографии и кибербезопасности рассказал о том, можно и нужно ли ограничивать свободу во "всемирной паутине".

Интернет — это свобода. Для многих именно этим ценна "глобальная паутина", а вовсе не обилием доступной информации. Вместе с тем, практически с самого момента возникновения интернета государства — причем разных уровней цивилизованности — пытались ограничить интернет-свободу. Может ли интернет существовать без государственной цензуры — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил эксперт по криптографии и кибербезопасности Александр Донос.

"Интернет не функционирует в абсолютно свободной среде, он функционирует в средах, которые ограничены государственными устройствами. Несмотря на то, что интернет по своей природе — это глобальная сеть, нужно помнить, что начала она зарождаться в США, там же — основные организации по управлению доменами. Потом технологии развивались так, что интернет пошел по земному шару и вошел во все страны, каждая из которых уже делает попытки контролировать интернет", — рассказал эксперт.

Уровень доступности различной информации в интернете уже абсолютно разный.

"Несмотря на свою глобальность, интернет не одинаков в разных странах. В Китае, например, global firewall и весь контент идет через определенные фильтры, и, как не пытайся, не получится это обойти. Это принятое решение, оно заложено в архитектуру интернета. Эти процессы не обходят и Молдову, она тоже делает шаги в урегулировании интернета ", — отметил Донос.

Как оградить детей и подростков от новых угроз, которые порой несет в себе глобальная сеть? По мнению эксперта, это самый сложный и деликатный вопрос.

"Разумеется, интернет наряду с благами несет и определенные угрозы людям, и государство обязано как-то реагировать на это. С другой стороны, всегда есть соблазн переступить некие запретные линии, которые не могут быть четко нарисованы. И даже когда речь идет о защите детей, хочется ограничить их от какой-то информации, и вместе с тем все понимают, что они с ней все равно должны знакомиться", — резюмировал собеседник.