Комендант: это может стать причиной бесплодия

Руководитель обучающего Центра по репродуктивному здоровью, доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского университета им. Тестемициану Родика Комендант рассказала о причинах бесплодия у женщин.

Множество женщин во всем мире страдает от безуспешных попыток родить ребенка. Все их усилия оказываются тщетны, ведь им поставлен страшный диагноз — бесплодие. К счастью, современные технологии развиваются настолько быстро, что некоторым из них удалось преодолеть данный недуг благодаря определенным медицинским процедурам.

Для того, чтобы все-таки родить ребенка, к тому же здорового, о репродуктивном здоровье нужно заботиться смолоду, считает врач-акушер с 30-летним стажем Родика Комендант.

"В среднем молодежь начинает жить половой жизнью в 17 лет, а желание заводить семью и детей появляется намного позже, уже после 30 лет. Так, первая причина, которая приводит к бесплодию — инфекции, которые передаются половым путем. Хламидиоз и гонорея известны своим деструктивным влиянием на репродуктивную функцию как мальчиков, так и девочек", — отметила врач в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

По словам собеседницы, молодые люди легко могут заразиться такими инфекциями из-за того, что им никто не объясняет, к каким последствиям они приводят.

"Подростки должны знать о рисках. Но, как они могут об этом знать, если в школах это табу, подростки сами заявляют, что никто не говорит с ними на такие темы. Даже на уроках биологии учитель пропускает эти темы. Если бы они знали о риске, они бы более ответственно относились к своему здоровью", — подчеркнула эксперт.

Еще одной причиной развития бесплодия Родика Комендант назвала небезопасные аборты.

"Второй фактор, вызывающий бесплодие, — это небезопасные аборты. Мы уже много лет назад внедрили в Молдове новые безопасные методы прерывания беременности — это медикаментозный способ и мануальная вакуум-аспирация. Категорически нужно отказываться от выскабливания, которое разрушает полость матки и вызывает инфекции, иначе в конце концов это приведет к бесплодию", — заключила врач.

Программа "Утро на Sputnik'e" с врачом-акушером Родикой Комендант — полная версия>>>