Психолог: расскажу, как мотивировать своего ребенка

Специалист по профориентации Светлана Борта рассказала о том, что может стать мотивацией для ребенка.

Компьютеры и смартфоны стали главными друзьями и увлечениями большинства современных детей. Погружаясь в мир виртуальной реальности, у детей не только падает успеваемость в школе, но и пропадает желание заниматься чем-либо еще.

Как вернуть ребенку мотивацию и "оторвать" его от гаджетов, в эфире передачи "Экспертиза" рассказала специалист по профориентации Светлана Борта.

"Не надо ему ничего рассказывать о вашем видении мира, жизни и успеха. Спрашивайте, чего хочет он. Мотивация идет изнутри. Как можно чаще задавайте ребенку вопросы, чего бы он хотел, и что его радует. Если ему хочется лазать по горам — идите вместе с ним, если он хочет встать на ролики, вставайте вместе с ним", — отметила эксперт.

По словам собеседницы, для того чтобы у ребенка не пропало желание пробовать что-то новое, родители должны поддерживать его в любом начинании.

"Только в случае, когда он будет чувствовать поддержку любого своего устремления, он найдет именно то, что будет основой его будущего счастья в профессии. Мотивации извне не бывает, вы можете только заставить, приказать или убедить, но это уже не будет действительно мотивацией. Если ребенок уверен в себе, то он пробует разное и рано или поздно найдет, действительно, свое", — резюмировала Светлана Борта.