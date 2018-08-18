Шулетя: эти документы нужно оформить перед выездом за границу на автомобиле

Автоэксперт Александр Шулетя рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik’e" об особенностях путешествия на автомобиле за границу.

Планируя отпуск, не все отдают предпочтение "ленивому" отдыху в виде ежедневного лежания на пляже под палящим солнцем и вкушения изысканных яств, предусмотренных системой "все включено".

Все более популярными становятся длительные поездки на собственном автомобиле по странам Европы. Но, прежде чем отправиться в такое путешествие следует хорошо подготовиться. Одним из самых важных пунктов является сбор необходимых документов.

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Автоэксперт Александр Шулетя рассказал в эфире передачи "Утро на Sputnik'e" о том, какие документы необходимо собрать перед поездкой.

"Обязательно нужно иметь водительское удостоверение, зеленую карту, рапорт технического осмотра автомобиля и техпаспорт. Пассажирам, конечно же, нужно иметь загранпаспорт", — рассказал эксперт.

Александр Шулетя также рассказал, что делать, если вы отправляетесь в путешествие не на собственном автомобиле.

"Если автомобиль не принадлежит водителю и хозяина нет в машине, то дополнительно должен быть еще мандат, выдающий право вождения автомобиля, но без права ее продажи. Некоторые используют еще контракт, заверенный у нотариуса. Это что-то вроде доверенности, но сейчас не все страны принимают такой документ, поэтому лучше иметь специальный мандат", — заключил собеседник.