Эколог: большие штрафы помогут предотвратить вырубку деревьев

Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков рассказал о том, как сохранить в городе зеленые насаждения.

С проблемой вырубки деревьев и уничтожения природных комплексов, наверное, сталкивается каждый крупный город. Активное градостроительство и загромождение улиц массивными зданиями все больше сокращают лесопарковые зоны.

О том, как сохранить природные комплексы в мегаполисах, рассказал заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

"Для того, чтобы сохранить зеленые насаждения, есть масса способов, в том числе создание ведомств, нумерация насаждений. Нужно выпускать нормативные акты, чтобы ими защищать статус зеленых насаждений, устанавливая такие меры наказаний, чтобы вырубка была категорически невыгодна. В противном случае люди будут вырубать деревья и продавать их", — отметил собеседник Sputnik Узбекистан.

По словам эксперта, с проблемой сохранения зеленых насаждений сталкиваются практически все мегаполисы.

"Сохранение природного комплекса, включая и зеленые насаждения, в том числе и деревья, — это проблема во всех мегаполисах. В городах земля дорогая, поэтому чиновники норовят ее продать, а в интересах жителей сохранить как можно больше природных комплексов. В Москве, к примеру, в 30-х годах 20-го столетия наши предки сделали лесозащитный пояс, и в город входили зеленые клинья, по которым поступал свежий воздух. Это позволяло Москве долгое время оставаться одной из самых зеленых столиц в мире. Сейчас это преимущество утеряно из-за активного градостроительства", — заключил Пешков.