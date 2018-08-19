Кулева: столько будет стоить поездка на Мальдивы из Молдовы

Эксперт в области туризма Прасковья Кулева рассказала в эфире передачи "Утро на Sputnik’e", во сколько обойдется путевка на Мальдивы рядовому гражданину Молдовы.

Мальдивы, Сейшелы, Бали — большинство молдавских граждан видели эти живописные места только на картинке, или знают о них по рассказам знакомых. Неописуемой красоты природа этих мест доступна лишь богачам, считают наши соотечественники.

На самом деле, отдых на островах нельзя назвать недоступным и слишком дорогим, а высокая стоимость путевки обосновывается, в большей степени дорогостоящим перелетом.

О том, сколько в среднем придется заплатить желающему отправиться на Мальдивы из Молдовы, в эфире передачи "Утро на Sputnik'e" рассказала эксперт в области туризма Прасковья Кулева.

"Баснословных сумм там нет. Гостиницы там можно снимать и за 50-70 евро в сутки, а можно и за 200-300. Вообще это путешествие дорогое за счет перелета. Но в целом, поездка обойдется от 900 до 1500 евро", — рассказала эксперт.

Собеседница также дала совет, когда лучше ездить на отдых в экзотические страны.

"Человек, который желает посетить какую-то экзотическую страну, всегда изучает ее климат. В некоторых странах есть сезон дождей, в других бури и невозможно купаться. В каждой стране по-разному", — заключила Прасковья Кулева.